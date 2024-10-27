«Хозяйка большого города». ТВ-ролик

Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Спутник телезрителя
1 ноября, 11:30, TV1000 Русское
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
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