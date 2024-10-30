«Как Чилли сморозил глупость». Заставка

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Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
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Картина выйдет в прокат 3 июля 2025 года
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Многосерийный детектив покажет телеканал «Россия»
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1 ноября, 11:30, TV1000 Русское
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