«Волшебник Изумрудного города»

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Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти

Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец»

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Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем