«Волшебник Изумрудного города»

Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Лайфстайл
Актриса год пила антидепрессанты
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Лайфстайл
Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Обзор сериалов
Сколько людей, столько и мнений
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