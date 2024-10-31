«Комитет». ТВ-ролик

Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Лайфстайл
Продумайте всё до мелочей
Лайфстайл
Дела давно минувших дней
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Рецензии на фильмы
Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
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