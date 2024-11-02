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«Комитет». ТВ-ролик №3

телеролик

2 ноября 2024
Друзья, познакомившиеся в первые дни своей службы в органах госбезопасности, плечом к плечу пройдут через многочисленные жизненные трудности. В главной роли — Александр Константинов

«Джипси»
«Скейт: Бесконечность». Тизер на японском языке
«Ёлки 11». Тизер
«Мария». Трейлер на английском языке
«Воплощение»

видео добавил посетитель Полька

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Комитет

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«Джипси»
«Джипси»
В центре сюжета — цыган Андро, начинающий рэп-исполнитель, который каждый день борется с ярлыками и устоями, навязанными обществом и пытается найти свою свободу
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