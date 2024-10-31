«Береговая охрана». ТВ-ролик

что почитать?

Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам

Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»

В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ

«Последние рыцари»: Один в поле не ронин

Интервью

Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок»

Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться