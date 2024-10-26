«Таксистка-1». Отрывок

Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Лайфстайл
Жизнь только начинается
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Лайфстайл
Актриса присоединилась к Александру Лазареву
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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