«Критика мертва. Да здравствует критика!»

Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
Спутник телезрителя
1 ноября, 11:30, TV1000 Русское
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
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