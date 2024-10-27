«Критика мертва. Да здравствует критика!»

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Новости кино Ян Цапник, Анастасия Панина и Стас Костюшкин сыграли в музыкальной комедии «Атель-матель» Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год

Спутник телезрителя «Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ 1 ноября, 11:30, TV1000 Русское

Интервью Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться

Рецензии на фильмы «Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе

Лайфстайл Символ надежды: Юлия Барановская, Станислав Румянцев и Борис Щербаков Премьера фильма «Федя. Народный футболист»

Лайфстайл Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ Актриса присоединилась к Александру Лазареву

Интервью Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас