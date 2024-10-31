«Уроки китайского»

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Лайфстайл «В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений Дела давно минувших дней

Новости кино Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец» Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти

Лайфстайл Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек» На забег у актёра ушло более четырёх часов

Интервью Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство» Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам

Спутник телезрителя «Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь 28 октября, 21:20, viju TV1000

Спутник телезрителя «Последние рыцари»: Один в поле не ронин В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться