«Кандинский и его муза»

Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Спутник телезрителя
30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино
Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Спутник телезрителя
В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Любовь живёт три года
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