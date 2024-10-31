«Василий». Трейлер №2

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Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Спутник телезрителя
28 октября, 21:20, viju TV1000
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Новости кино
Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
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Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
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