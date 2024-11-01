«Сиджинн. Книга крови»

Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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Исторический детектив выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
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Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
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Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
Интервью
Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас
Спутник телезрителя
1 ноября, 11:30, TV1000 Русское
Интервью
Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе
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