«Воплощение»

Рецензии на фильмы
Комедия изменчивых положений – с Романом Маякиным в роли примерного семьянина
Главная тема
Интервью
Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам
Новости кино
Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
Новости кино
Премьера сериала «Макрон
» состоится на ТНТ
Лайфстайл
Жизнь только начинается
Интервью
Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
Лайфстайл
Премьера фильма «Федя. Народный футболист»
обсуждение >>