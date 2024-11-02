«Овчарка». ТВ-ролик

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Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
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1 ноября, 11:30, TV1000 Русское
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Кинотеатральный релиз картины запланирован на 2025 год
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Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться
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