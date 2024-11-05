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«Папу маме заверни»

трейлер

5 ноября 2024
Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым и Катериной Шпицой в главных ролях

«Макрон». ТВ-ролик №3
«Поднятие уровня в одиночку: Повторное пробуждение». Трейлер на японском языке
«Месье Азнавур». Трейлер на французском языке
«Граждане крыши»
«Супер Папочка»

видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Иван АрхиповВиталия КорниенкоДмитрий НагиевРоман ПоповАнна ХилькевичКатерина Шпица
фильмы
Папу маме заверни

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«Граждане крыши»
«Граждане крыши»
Дамир бросается в авантюру, которая заставляет его пересмотреть свои представления о нормальности

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