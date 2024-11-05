«Папу маме заверни»

Обзор сериалов
Продолжение самого долгоиграющего ретродетектива – теперь без Андрея Смолякова. Или нет?
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Праздник искусства и кино
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Ранее актёра задержали с наркотиками в центре Москвы
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Про нездешнее кино и свободу во всем
Спутник телезрителя
3 ноября, 19:20, РЕН-ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога
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Сколько людей, столько и мнений
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Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
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