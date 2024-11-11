Спутник телезрителя
9 ноября, 23:00, Дом Кино
Новости кино
Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое
Интервью
Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана
Новости кино
В онлайн-кинотеатре Start 12 ноября состоится премьера новых серий комедии «Многодетство
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Он составит компанию Гарику Харламову
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Фестивальная колонка
Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов
Новости кино
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