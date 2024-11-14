«Заворожённые». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
11 ноября, 20:55, viju TV1000 русское
Новости кино
Фильм покажут 19 ноября в сети кинотеатров «Синема Парк»
Интервью
Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании
Лайфстайл
Гала-вечер Baby2Baby
Лайфстайл
И дала много дельных советов о том, как это пережить
Лайфстайл
А также о выборе имени дочери по положению планет
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 ноября, 00:10, ТНТ
Новости кино
Выдающийся голливудский актер отмечает юбилей
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