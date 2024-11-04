«Мадам». Тизер

Новости кино
В рамках смотра покажут презентации и эксклюзивные видеоматериалы проектов
Новости кино
Стартовали съемки продолжения оригинальной драмы Кинопоиска
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Спутник телезрителя
9 ноября, 23:00, Дом Кино
Спутник телезрителя
7 ноября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
Новости кино
В кино с 3 апреля 2025 года
Интервью
Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви
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