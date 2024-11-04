«Мадам». Тизер

что почитать?

В рамках смотра покажут презентации и эксклюзивные видеоматериалы проектов

«Отель "У погибшего альпиниста"» и «Хозяйка медной горы» вошли в программу фестиваля «Читка 3.0»

Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский отправятся за пределы «Монастыря»

Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира

«Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино