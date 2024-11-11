«Всё, что нам кажется светом»

Интервью
Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана
Спутник телезрителя
9 ноября, 23:00, Дом Кино
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 ноября, 01:55, viju TV1000
Новости кино
Новости кино
Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Лайфстайл
Новый фильм «Хищные земли» с актрисой уже в прокате
Спутник телезрителя
11 ноября, 20:55, viju TV1000 русское
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