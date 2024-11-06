«Баллады о гусарах». Отрывок

Новости кино
На ТВ-3 25 ноября состоится премьера нового сериала
Обзор сериалов
Марина Александрова знакомится с ровесниками – родителями своего парня
Фестивальная колонка
Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов
Спутник телезрителя
11 ноября, 20:55, viju TV1000 русское
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Премия журнала «OK!»
Новости кино
Новости кино
Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое
Интервью
Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана
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