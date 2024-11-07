«Дети перемен»

Новости кино
В рамках смотра покажут презентации и эксклюзивные видеоматериалы проектов
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 ноября, 01:55, viju TV1000
Интервью
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
Лайфстайл
Премьера фильма «Любовь Советского Союза»
Интервью
Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви
Лайфстайл
Ряд американских изданий выдвинул такое предположение
Новости кино
На Кинопоиске состоится премьера сериала «Прометей
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Лайфстайл
Премьера фильма «Еретик»
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