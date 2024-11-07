«Опергруппа». Отрывок

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Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель

Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов

Александр Барановский и Роман Грибков приступили к службе в уголовном розыске Санкт-Петербурга

Янина Соколовская и Алексей Фатеев сыграли в мелодраме Екатерины Двигубской «Я тебе неровня»

Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое

Есть ли жизнь после «Человека-паука» и титров «Атаки титанов»: главные новости аниме за неделю

«Дыхание»: Про героев и людей

Интервью

Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании