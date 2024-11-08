«Операция «Панда»

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Образ актера планируют воссоздать с помощью искусственного интеллекта
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Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
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6 ноября, 23:50, ТНТ
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