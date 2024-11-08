Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Операция «Панда»

трейлер

8 ноября 2024
Легендарная кинозвезда Джеки Чан берёт под опеку детёныша большой панды

«Красавцы из клуба защитников Земли: Вечная любовь!». Тизер на японском языке
«Афина спасает Рождество». Трейлер на английском языке
«Блиц». Трейлер на английском языке
«Ночной разговор». Трейлер на английском языке
«Академия четвероногих». Трейлер на итальянском языке

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Темур МамисашвилиВэй СянДжеки Чан
фильмы
Операция «Панда»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Любовь Советского Союза
драма, исторический фильм
Россия, 2024
Каникулы
драмеди
Россия, Финляндия, 2023
Джипси
Россия, 2024
Поймай собаку, если сможешь
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, Малайзия, 2022
Новый Год в Берёзовке
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Отец года
драма, комедия
США, 2024
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Интервью
Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен