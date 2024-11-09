«Многодетство-2»

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«Не нужно воспитывать — человек до всего дойдёт сам»: Виктория Исакова о родительстве

Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Масштабная историческая мелодрама с Ангелиной Стречиной в главной роли

Актер сериала «Жвачка» о сталкинге, буллинге и профессиональном росте

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»

Подошел к концу второй съемочный блок фильма по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина

Филипп Янковский и Любовь Аксенова начнут расследовать дело об исчезновении самолета 5 декабря

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино