«Уралочка». Трейлер №2

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В кино с 3 апреля 2025 года

Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед»

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино