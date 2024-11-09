«Гончие - 3». Отрывок

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Интервью Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду» Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви

Спутник телезрителя «Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш 9 ноября, 23:00, Дом Кино

Фестивальная колонка Ветер крепчает: «Шторм» — живописная китайская анимация, которая увлечет поклонников Миядзаки Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов

Спутник телезрителя «Диана: История любви»: Почувствуй ее любовь В ночь с 8 на 9 ноября, 01:55, viju TV1000

Главная тема Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис Герои фильмов дают советы, что делать, чтобы не умереть после конца света

Новости кино Мой дельтаплан: Евгений Цыганов воспитывает внука в ностальгическом тизер-трейлере фильма «Батя 2. Дед» В кино с 3 апреля 2025 года

Интервью Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты» Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино