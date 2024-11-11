«СВ. Спальный вагон». ТВ-ролик

Интервью
Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании
Спутник телезрителя
9 ноября, 23:00, Дом Кино
Новости кино
На ТВ-3 25 ноября состоится премьера нового сериала
Новости кино
В онлайн-кинотеатре Start 12 ноября состоится премьера новых серий комедии «Многодетство
»
Новости кино
Японская афро-анимация, благородные рокерши, фейки про пришельцев и многое другое
Интервью
Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана
Спутник телезрителя
10 ноября, 18:05, viju TV1000 Русское
Фестивальная колонка
Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов
обсуждение >>