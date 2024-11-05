«Огненные дороги». Отрывок

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Марина Александрова знакомится с ровесниками – родителями своего парня

Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов

Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель

«Дыхание»: Про героев и людей

Интервью

Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании