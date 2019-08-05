«Призрачный патруль»

ревью

История любви в совместном производстве Франции и Казахстана.

Зрителей ожидает многосерийный боевик про агента под прикрытием, работающего на ООН.

Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран

Продолжение истории о жизни семьи английских аристократов Кроули и их слуг в роскошном особняке XX века.

История кино

Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение…

Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.