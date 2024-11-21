«Дни Сакамото». Трейлер №2 на японском языке

Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
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Когда-то режиссёр обещал уйти из профессии из-за критики сериала «Спящие»
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Четвёртый сезон "Жизни по вызову" придётся подождать
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Родители настояли, чтобы Аня взяла паузу в работе на год
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Павел Прилучный валяет дурака в комедии о шпионах и супергероях
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Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова
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19 ноября, 12:50, Cinema
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