«Работа без авторства»

Новости кино
Стартовали съёмки нового остросюжетного детектива.
Новости кино
Зрителей ожидает многосерийный боевик про агента под прикрытием, работающего на ООН.
Новости кино
За сценарий многосерийного ребута отвечает Гай Брэнам.
Новости кино
Ролики фильмов
Том Шиллинг
в роли немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого пришлось на нацистские годы.
Ролики фильмов
Продолжение истории о жизни семьи английских аристократов Кроули и их слуг в роскошном особняке XX века.
Новости кино
Объявлен актёрский состав грядущего сериала Showtime по игровой вселенной Halo.
История кино
Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
4 августа, 15:25, СТС
Ролики фильмов
Детектив Дэниел Крэйг
ищет тех, кто убил известного писателя.
Спутник телезрителя
3 августа, 23:00, Первый канал
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