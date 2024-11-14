«Братья». Трейлер №2

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Новости кино Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных» с Кристиной Бабушкиной и Николаем Фоменко Премьера сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст» состоится на Кинопоиске в 2025 году

Новости кино Режиссер байопика «Руки Вверх!» работает над сериалом «Бедные Патрики» c Нурланом Сабуровым Проект расскажет о негламурной стороне одного из самых дорогих и престижных районов Москвы

Спутник телезрителя «Пила: Спираль»: Антиполицейский беспредел В ночь с 14 на 15 ноября, 02:25, ТНТ

Рецензии на фильмы Вечерний Иблис: «Полночь с дьяволом» — хоррор о том, как телевидение съедает душу Австралийские режиссеры продолжают радовать фильмами ужасов

Новости кино Фильм «Лгунья» с Елизаветой Ищенко получил премию Ханойского международного кинофестиваля Картина участвовала в основном конкурсе