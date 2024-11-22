«Шоугёрл». Тизер на английском языке

Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
Спутник телезрителя
20 ноября, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
19 ноября, 12:50, Cinema
Новости кино
Премьера сериала состоится на телеканале в 2025 году
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Интервью
Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби
Новости кино
Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 ноября, 01:45, .Black
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