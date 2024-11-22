«Шоугёрл». Тизер на английском языке

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Интервью Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше

Спутник телезрителя «Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие 20 ноября, 20:00, РЕН ТВ

Новости кино ТВ-3 покажет «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином Премьера сериала состоится на телеканале в 2025 году

Интервью Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом» Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

Интервью Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби

Новости кино Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году