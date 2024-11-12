«Судьба Марины». Отрывок

История кино
50 лет не срок для понятных героев и исторических рифм?
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Актриса представляет линейку помад Runway Lip Color
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Почему бы и нет
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Драма о последнем дне детства в конкурсе фестиваля VOICES
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Режиссер фильма «За слова отвечаю» – об отсылках к делу Блиновской, коучах и психологических травмах
Новости кино
Фильм выйдет в российский прокат в 2025 году
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР
Новости кино
Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION
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