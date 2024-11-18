«Как вырастить маньяка?»

Спутник телезрителя
С 15 на 16 ноября, 00:25, МАТЧ!
Новости кино
Седьмой сезон популярного медицинского сериала стартует на НТВ 18 ноября
Новости кино
В продолжении проекта у главной героини обостряется загадочная интуиция
Интервью
Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли
Новости кино
Популярной советской и российской актрисе кино и театра было 84 года
Лайфстайл
Актриса представляет линейку помад Runway Lip Color
Лайфстайл
Почему бы и нет
Интервью
Режиссер фильма «За слова отвечаю» – об отсылках к делу Блиновской, коучах и психологических травмах
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