«Полярный-4». ТВ-ролик

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Рецензии на фильмы
Павел Прилучный валяет дурака в комедии о шпионах и супергероях
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 ноября, 01:45, .Black
Лайфстайл
Когда-то режиссёр обещал уйти из профессии из-за критики сериала «Спящие»
Интервью
Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби
Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
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