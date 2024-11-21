«Последний Ронин»

Спутник телезрителя
18 ноября, 23:30, ТВ-3
Интервью
Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли
Лайфстайл
Премьера сериала «Дети перемен»
Новости кино
В прокате с 28 ноября
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Лайфстайл
Четвёртый сезон "Жизни по вызову" придётся подождать
Спутник телезрителя
19 ноября, 12:50, Cinema
Лайфстайл
Вручение премии Governors Awards
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