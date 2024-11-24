«Лагерь с мамой». Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
23 ноября, 22:45, Первый канал
Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
Спутник телезрителя
21 ноября, 21:20, viju TV1000
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
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Обзор светской хроники
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Премьера фильма «УничтоЖанна»
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Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино
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