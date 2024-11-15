Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 ноября, 00:15, ОТР
Главная тема
Дело Старевича живет (Куарон, Астер и дель Торо одобряют)
Лайфстайл
Дайджест модных съёмок
Лайфстайл
И о причинах его упадка
Новости кино
Съемки картины должны начаться в феврале будущего года в Великобритании
Рецензии на фильмы
Анастасия Шевчук в роли женщины, которая не узнает мужа, пришедшего с войны
Новости кино
Интервью
Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли
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