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Лайфстайл Отдел кадров: Люба Аксёнова, Ева Грин и Николь Кидман Дайджест модных съёмок

Лайфстайл «Это секта»: Ида Галич о дороговизне и самодурстве КВН И о причинах его упадка

Новости кино Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс возглавили актерский состав фильма Гая Ричи «Жена и пес» Съемки картины должны начаться в феврале будущего года в Великобритании

Рецензии на фильмы Здравствуй, я вернулся: «Воплощение» — притча о любви, верности и ожидании счастья Анастасия Шевчук в роли женщины, которая не узнает мужа, пришедшего с войны