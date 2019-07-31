ревью

Офлайн-премьера совместного проекта Кино-театр.ру и канала «Продвижение» «Деконструкция» состоялась в рамках «Душоновских манёвров»

История любви в совместном производстве Франции и Казахстана.

Комедию «Как отделаться от парня за десять дней» перенесут на малый экран

Зрителей ожидает многосерийный боевик про агента под прикрытием, работающего на ООН.

История кино

Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение…

Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.