«Старые песни о главном. Постскриптум». Отрывок

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Лайфстайл «Бриллиант на ж**е — перебор»: Ида Галич про отмену Насти Ивлеевой и чувство времени Блогер и телеведущая считает, что надо себя контролировать

Интервью Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом» Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

Интервью Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби

Новости кино ТВ-3 покажет «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином Премьера сериала состоится на телеканале в 2025 году