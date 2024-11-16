«Карнавальная ночь-2». Отрывок

Рецензии на фильмы
Добрый мультфильм в необычной технике, покоривший Канны
Лайфстайл
Когда-то режиссёр обещал уйти из профессии из-за критики сериала «Спящие»
Новости кино
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Лайфстайл
Блогер и телеведущая считает, что надо себя контролировать
Интервью
Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби
Новости кино
Премьера сериала состоится на телеканале в 2025 году
Спутник телезрителя
21 ноября, 21:20, viju TV1000
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