«Игры с огнём»

Новости кино
Ролики фильмов
Начальник пожарной части Джон Сина
и его команда становятся няньками.
Ролики фильмов
Ведущие паранормального телешоу отправляются в заброшенный особняк, полный настоящих ужасов.
Ролики фильмов
История любви в совместном производстве Франции и Казахстана.
Новости кино
Стартовали съёмки нового остросюжетного детектива.
Новости кино
За сценарий многосерийного ребута отвечает Гай Брэнам.
Новости кино
Ролики фильмов
Том Шиллинг
в роли немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого пришлось на нацистские годы.
Новости кино
Зрителей ожидает многосерийный боевик про агента под прикрытием, работающего на ООН.
История кино
Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.
Спутник телезрителя
4 августа, 15:25, СТС
Спутник телезрителя
3 августа, 23:00, Первый канал
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