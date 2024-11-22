«Платина». Отрывок

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Спутник телезрителя «Лучшее во мне»: Если в сердце живет любовь 21 ноября, 21:20, viju TV1000

Интервью Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше

Главная тема Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино

Новости кино Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году

Главная тема Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)

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