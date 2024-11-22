«Мало Корриган». Заставка на английском языке

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Главная тема Титаническое сияние Кейт Уинслет в XXI веке Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино

Лайфстайл Агата Муцениеце отказывается забирать сына у бывшего мужа Тимофей не хочет переезжать от отца

Обзор сериалов «Дети перемен»: Чеховская братва Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)

Интервью Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом» Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

Интервью Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше