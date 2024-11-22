«Отец Сергий». Отрывок

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Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино
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Тимофей не хочет переезжать от отца
Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Спутник телезрителя
24 ноября, 16:05, Еврокино
Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
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