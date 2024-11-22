«Эти невероятные музыканты или Новые сновидения Шурика». Отрывок

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Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино
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Актёры имеют особую связь друг с другом
Спутник телезрителя
24 ноября, 16:05, Еврокино
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Премьера фильма «УничтоЖанна»
Спутник телезрителя
21 ноября, 21:20, viju TV1000
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Новости кино
Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году
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