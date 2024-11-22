«Корень жизни». Заставка

Лайфстайл
53-летняя актриса скрывает свой новый статус
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 ноября, 01:45, .Black
Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
Новости кино
Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году
Интервью
Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Спутник телезрителя
23 ноября, 22:45, Первый канал
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