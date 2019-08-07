«Улетные букашки»

ревью

«Барашек Шон»: Б-е-е-е! - как много в этом звуке

Для актёра это будет третья режиссёрская работа.

«257 причин, чтобы жить». Актеры о фильме

Павел Вишняков стал «Опером по вызову»

Константин Худяков: «Сегодня съемки кино — как холера: быстро и смертельно»

История кино

Виктор Смирнов: от Диснея к «Союзмультфильму» и далее – в забвение…

Его имя было безжалостно замарано, в театре – оставлено без внимания, а затем – и вовсе смыто с «целлулоида» истории.