«Воплощение». Отрывок

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Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)
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Спутник телезрителя
23 ноября, 22:45, Первый канал
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
Спутник телезрителя
21 ноября, 21:20, viju TV1000
Новости кино
Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году
Главная тема
Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино
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